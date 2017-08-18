Новости дня

В Северодвинске на улице Южной будет перекрыто движение

В областном центре отремонтируют 49 проездов к многоквартирным домам

В Архангельске горячее водоснабжение возобновлено в 98% домов

Наталья Подольская взяла «золото» на всероссийских соревнованиях по гребле

Мобильная версия 16+

Понедельник, 4 сентября, 16:19

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/04/52697.html

Общество

В Архангельске обсудили введение единой электронной карты горожанина

В Архангельске обсудили введение единой электронной карты горожанина
Идея такой карты в том, чтобы объединить на одном носителе максимально возможный комплекс услуг, который будет доступен каждому обладателю такой пластиковой карты.

- У нас на сегодняшний день действует система платного проезда по пластиковым картам для льготных категорий населения, она себя оправдала, окупила. Но мы пришли к выводу, что нам нужна единая электронная система, позволяющая использовать универсальный носитель, для того чтобы любой гражданин мог воспользоваться с помощью одной карты различными сервисами, - отметил директор департамента экономического развития администрации Архангельска Сергей Засолоцкий.

По словам Алексея Яценко, директора департамента информационных технологий Архангельска, новая концепция предусматривает три функциональных блока.

-  Первый глобальный блок - это развитие транспортной системы. Второй – это школьная подсистема, то есть карта горожанина будет использоваться и в школьной столовой, и при входе в учебное заведение, а также для перевозки школьников в общественном транспорте. Третий – блок лояльности: по этой же карте можно получить какие-то скидки в магазине. В принципе, система лояльности призвана заменить социальную карту архангелогородца, которая выдается жителям старше 65 лет. То есть на одной карте будет все три глобальных сервиса, также карта масштабируется – к ней можно будет подключать дополнительные сервисы, рассказал Алексей Анатольевич. - Кроме этого, мы видим варианты унификации карт с банковскими продуктами, то есть можно на одну карту включать банковское приложение или наше приложение будет включаться на банковскую карту.

В настоящий момент все документы, необходимые для запуска проекта, готовы, техническое задание доработано специалистами по высоким технологиям. Новая система «Единая карта горожанина» будет реализована без привлечения бюджетных средств, а с помощью частного инвестора, - сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня 14:11

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельские защитники экологии - иностранные агенты? Сегодня 12:46

Информация о смерти мальчика, попавшего в ДТП, опровергласьСегодня 10:36

4 сентября в Архангельской области возможны заморозкиСегодня 07:37

В Малых Корелах отметили Праздник Лошади Вчера 20:18

В Архангельске может появиться новый уютный паркВчера 12:09

Общество

В Северодвинске на улице Южной будет перекрыто движениеСегодня 16:15

В областном центре отремонтируют 49 проездов к многоквартирным домамСегодня 15:49

В Архангельске горячее водоснабжение возобновлено в 98% домовСегодня 15:32

Посетители детского парка проверили свои финансовые знанияСегодня 14:19

Приёмные семьи Архангельска отметили День аистаСегодня 13:30

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Северодвинске на улице Южной будет перекрыто движение

В областном центре отремонтируют 49 проездов к многоквартирным домам

В Архангельске горячее водоснабжение возобновлено в 98% домов

Посетители детского парка проверили свои финансовые знания

На АЦБК начались поставки оборудования Valmet для реконструкции КДМ-2

Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

В Архангельске женщина, лежавшая на проезжей части, погибла под колёсами автомобиля

В областном центре задержан грабитель, похитивший дорогой алкоголь

В Котласе прокуратура заблокировала сайт, на котором торговали редкими животными

В Северодвинске ребёнок оказался взаперти в закрытой машине

В некоторых домах Архангельска 4 сентября отключат электроэнергию

Наталья Подольская взяла «золото» на всероссийских соревнованиях по гребле

В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей

Спортсменка из Архангельска завоевала "золото" на Первенстве России по гребле

«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»

Новодвинцы приняли участие в массовом забеге в честь 40-летия своего города

В этом году фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт в Доме народного творчества

1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам

В Архангельске пройдёт выставка «КЛЮКВА. Берега»

Юные вокалисты из Архангельской отправятся на конкурс солистов в Артек

Он был самым лучшим: в Архангельске скончался Валентин Пролетарский

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru