В Архангельске обсудили введение единой электронной карты горожанина

Идея такой карты в том, чтобы объединить на одном носителе максимально возможный комплекс услуг, который будет доступен каждому обладателю такой пластиковой карты.

- У нас на сегодняшний день действует система платного проезда по пластиковым картам для льготных категорий населения, она себя оправдала, окупила. Но мы пришли к выводу, что нам нужна единая электронная система, позволяющая использовать универсальный носитель, для того чтобы любой гражданин мог воспользоваться с помощью одной карты различными сервисами, - отметил директор департамента экономического развития администрации Архангельска Сергей Засолоцкий.

По словам Алексея Яценко, директора департамента информационных технологий Архангельска, новая концепция предусматривает три функциональных блока.

- Первый глобальный блок - это развитие транспортной системы. Второй – это школьная подсистема, то есть карта горожанина будет использоваться и в школьной столовой, и при входе в учебное заведение, а также для перевозки школьников в общественном транспорте. Третий – блок лояльности: по этой же карте можно получить какие-то скидки в магазине. В принципе, система лояльности призвана заменить социальную карту архангелогородца, которая выдается жителям старше 65 лет. То есть на одной карте будет все три глобальных сервиса, также карта масштабируется – к ней можно будет подключать дополнительные сервисы, рассказал Алексей Анатольевич. - Кроме этого, мы видим варианты унификации карт с банковскими продуктами, то есть можно на одну карту включать банковское приложение или наше приложение будет включаться на банковскую карту.

В настоящий момент все документы, необходимые для запуска проекта, готовы, техническое задание доработано специалистами по высоким технологиям. Новая система «Единая карта горожанина» будет реализована без привлечения бюджетных средств, а с помощью частного инвестора, - сообщает пресс-служба администрации города.