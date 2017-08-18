Приёмные семьи Архангельска отметили День аиста

На речную прогулку на колесном пароходе «Н.В. Гоголь» были приглашены дети и родители, которым посчастливилось стать семьей в течение этого года.

Уже 8 лет в Архангельске работает региональная общественная организация «Приемная семья». Объединившись, семьи становятся крепче, помогают друг другу, делятся опытом и вместе решают сложные задачи воспитания, обучения, взаимопонимания.

На маленькой уютной сцене выступил детский цирк «Весар». Малыши и подростки замерли от удивления: искусное жонглирование и акробатические этюды,трюки на одноколесных велосипедах и дрессированные пудели. В восторге от выступления были и зрители, и сами артисты. Но это оказалось лишь начало программы: впереди малышей ждало знакомство с интерактивным спектаклем от кукольного театра «Понарошку», а школьников – химические фокусы доктора наук «Сумасшедшей лаборатории».

- Мне больше всего запомнилось, как «профессор» показывал трюки с огнем и жидким азотом. Дома я, конечно, повторять не стану. У меня еще два маленьких брата есть и один постарше. Мне нравится вместе с ними проводить время, потому что не бывает скучно. И здесь на празднике мне очень понравилось. Мне бы хотелось еще когда-нибудь отправиться в путешествие по реке, - делится впечатлениями десятилетняя Настя Макарова.

Чтобы желания каждого ребенка и каждой приемной семьи исполнились в ближайшее время, каждый гость сделал маленький кораблик, ставший частью большого корабля под названием «Победа». И в завершении речного путешествия его все вместе - взрослые и дети - спустили на воду, чтобы надежды на лучшее непременно сбылись, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.