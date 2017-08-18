Архангельские защитники экологии - иностранные агенты?

1 сентября на сайте министерства появилась информация о включении архангельской экологической организации «Этаса» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Закон «Об иностранных агентах», вступил в силу в 2012 году. Следуя ему, любую организацию, которая получает финансирование из-за рубежа и занимается «политической деятельностью» можно включить в особый реестр Министерства юстиции.

В управлении Минюста по Архангельской области и НАО комментарии давать отказались, призывая СМИ пользоваться открытыми источниками и ссылаясь на указание главного управления министерства не разглашать подробности по этому делу, - сообщает ИА "Регион 29".

Председатель совета «Этас» Анастасия Кочнева рассказала, что с позицией Минюста организация не согласна, но пытаться опротестовать решение организация не будет.

— Минюсту нужно было это сделать, и они сделали. У нас будет суд, так как организации должны сами признаваться, что они иностранные агенты и подавать документы, чтобы их внесли в этот реестр, иначе на организацию и на руководителя налагается большой штраф, — отметила Анастасия Кочнева.

В реестре Минюста указано, что «Этас» является иностранным агентом, потому что получает финансирование от норвежской молодёжной экологической организации Natur og Ungdom, с которой они сотрудничают уже более 15 лет. По словам представителей «Этаса», раньше это никому не мешало — все проверки организация проходила, а Минюст получал всю отчётность.

— Мы не планируем отказываться от иностранного финансирования, до тех пор, пока наши доноры не диктуют нам условия, как и на что тратить. Мы убеждены, что защита окружающей среды — это не политика, а обязанность каждого! Защита животного и растительного мира не подпадает под закон об иностранных агентах, тем не менее в реестре уже 30 экологических организаций. А мы стали 31-й, — подчеркнула Анастасия Кочнева.

Проблемы у «Этаса» начались ещё в прошлом году. Летом 2016 года суд запретил им работать с детьми, потому что региональное управление Минюста РФ выяснило, что один из учредителей организации в 1996 году был осуждён за развратные действия в отношении ребёнка.

Затем в ноябре этого же года их выселили из офиса, предварительно отключив там свет и воду и буквально вынудив сотрудников организации покинуть своё рабочее место. Теперь «Этасу» скорей всего придётся закрыться, ведь по их же словам работать в качестве иностранного агента будет «просто невозможно».