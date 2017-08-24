Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснениях слабые заморозки до -1°; днем +10,+15°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 4 сентября, 09:14
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/04/52685.html
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4 сентября в Архангельской области возможны заморозки
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный и северный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснениях слабые заморозки до -1°; днем +10,+15°, - сообщает Северное УГМС.
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