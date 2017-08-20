В "Добролюбовке" пройдет презентация книги Натальи Ушаковой «В ветвях Мнемозины»

Материал для книги «В ветвях Мнемозины» автор собирала долгие шесть лет по документам, хранящимся в архивах и музеях Архангельской области. Её книга — это образец добросовестного генеалогического исследования, которое сопровождено прекрасными авторскими комментариями и фотографиями из семейных и музейных архивов.

По словам Натальи Ушаковой, она начала углубляться в свою семейную историю в 2011 году.

— Сейчас я отчетливо осознаю, что этим благородным, увлекательным и кропотливым делом мне следовало заняться намного раньше, — отмечает исследователь. — Ведь каждый новый документ, каждое новое имя и событие из прошлого ставят новые вопросы, открывают передо мной новое необозримое поле, новые цели и задачи поиска, который, кажется, не имеет конца.

Презентация книги состоится 9 сентября в 14:00 в отделе краеведения «Русский Север» Добролюбовки, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.