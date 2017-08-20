В Архангельске морской кадетский корпус подписал соглашение с Росгвардией

Подписание документов о сотрудничестве состоялось в первый день учебного года. Официальной церемонии предшествовало торжественное построение кадетов, которое традиционно проходит в День знаний.

Воспитанников Архангельского морского кадетского корпуса напутствовали почетные гости праздника. В своем приветственном слове начальник Управления Росгвардии по Архангельской области полковник полиции Андрей Плотников пожелал кадетам быть достойными продолжателями славных воинских традиций, которые свято чтутся в образовательном учреждении, расти достойными гражданами и защитниками Отечества.

После праздничного парада, полковник полиции Андрей Плотников и директор кадетского корпуса капитан первого ранга Олег Полухин подписали соглашение о сотрудничестве, которое закрепило уже существующие связи в деле воспитания подрастающего поколения.

В этом году ряды учебного заведения пополнились 38-ю новыми воспитанниками. Территориальное управление Росгвардии взяло шефство над одним из взводов новобранцев, - сообщает группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Архангельской области.



