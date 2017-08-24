Архангелогородцы вспомнили жертв трагедии в Беслане

Родственники погибших, ветераны боевых действий, представители власти, молодёжь, кадеты, курсанты, воспитанники военно-патриотических клубов почтили память жертв террористических актов. Ученики кадетских классов архангельских школ возложили цветы к афгано-чеченскому мемориалу, и запустили в небо белоснежные шары, как символ мира во всём мире.

Памятный митинг дал старт декаде солидарности в борьбе с терроризмом, которая пройдёт в Архангельской области со 3 по 10 сентября 2017 года. О мероприятиях, которые состоятся в рамках декады, сообщил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

«Сегодня мы скорбим о жертвах терроризма и отдаем дань памяти тем людям, которые сложили свои головы в борьбе с терроризмом. Они навсегда останутся в наших сердцах героями. Кроме этого сегодня мы обращаем внимание на важность работы с молодежью, как профилактику борьбы с террором. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить организацию «Долг», все остальные ветеранские организации, которые делают огромное дело и помогают военно-патриотическим клубам, школам, центрам воспитывать молодежь. В рамках декады борьбы с терроризмом мы запускаем серию мероприятий. Это традиционный конкурс «Наш мир без террора», различные квесты, просмотры фильмов, встречи с интересными людьми», - сказал Евгений Корнюх.

Он подчеркнул, что к декаде борьбе с терроризмом подключились и зональные центры патриотического воспитания. Все необходимые методические рекомендации направлены в муниципалитеты области.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России 3 сентября. Эта памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года, - пишет пресс-центр ГАУ Архангельской области «Патриот».