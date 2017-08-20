В Малых Корелах отметили Праздник Лошади

Сегодня, 3 сентября, в музее "Малые Корелы" прошёл Праздник Лошади - день святых Флора и Лавра, которых традиционно считают покровителями лошадей.

Этот праздник отмечают в Малых Корелах уже 13-й год. Главное событие дня - конно-спортивное состязание на площадке между Двинским и Пинежским секторами. В этом году в нем приняли участие четыре конных клуба: «Табула раза», «Запрудный», АДЮЦ и «Аверс».

На Руси в этот день лошадей не использовали для работы, а напротив, купали, хорошо кормили и украшали, вплетали в гриву яркие ленточки и пёстрые лоскуты.

Кроме состязаний, на территории музея развернулось народное гуляние. Все конкурсы, мастер-классы были связаны с лошадью: самый большой бутерброд для лошади, игровые программы, мастер-класс по запряжке лошадей и зачистке копыт, верховой езде на пони.

Завершился праздник церемонией награждения участников праздника и победителей конкурса «Штрихи к портрету лошади».