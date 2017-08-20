В Архангельске может появиться новый уютный парк

Накануне в рамках всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия», представители архангельской молодёжи вышли на уборку сквера возле Дворца детского и юношеского творчества.

Участок от пересечения улицы Поморской и набережной Северной Двины до берега реки пока находится не в лучшем состоянии – зарос сорняками, заполнен бытовым и строительным мусором.

Чтобы привести его в порядок, собрались представители Архангельского городского штаба школьников, бойцы трудовых отрядов, волонтёры Дома молодёжи.

Ребята уверены: уборка – это только первый шаг на пути к благоустройству этой территории. В дальнейшем здесь может появиться уютный парк, который может носить имя «Молодёжный».

— Это очень характерный для последнего времени случай, когда инициативы общественности по формированию комфортной среды совпадают с идеями администрации областного центра, – сказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв. – Сегодня у этой территории появилось будущее: она должна превратиться в прогулочную зону.

Молодежь надеется, что уже довольно скоро горожане и гости столицы Поморья смогут прогуливаться по организованной парковой зоне с выходом к реке, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.