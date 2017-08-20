Новости дня

В Архангельске может появиться новый уютный парк

Под Архангельском полицейский и овчарка Кэтти нашли пропавшего мужчину

В Плесецком районе произошёл пожар в магазине "Пятёрочка"

Архангельский ученый будет изучать: есть ли жизнь на спутнике Юпитера

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 3 сентября, 14:33

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/03/52676.html

Общество

Архангельский ученый будет изучать: есть ли жизнь на спутнике Юпитера

Архангельский ученый будет изучать: есть ли жизнь на спутнике Юпитера
Член Международной академии авторов научных открытий и изобретений Александр Попов, уроженец Архангельска, ранее получил девять патентов на освоение Марса. Его новый проект касается освоения дальнего космоса.

— На 2020 год намечена совместная миссия России, США, Японии и ЕС к Юпитеру и его спутникам. Самых интересный из  – Европа, – рассказал исследователь  космоса. – Если американцы свой спутник  запустят на орбиту Европы, то российский достигнет ее поверхности. Есть большая вероятность того, что в жидком океане, который находится под слоем льда спутника, существует  жизнь. Но, чтобы ее исследовать, надо пройти ледяную оболочку толщиной от ста до двухсот километров.

Как достичь водной поверхности океана, уже существует несколько предложений других изобретателей. Это бурение шахты и ядерный взрыв. Но  они, по словам архангельского изобретателя, сложные, затратные, а главное, неэкологичны и могут привести к непредсказуемым изменениям на Европе.

Он предложил сделать анализ воды при помощи зонда, который пройдет через толщу льда. А его поместить в оболочку, снабженную радиоактивным веществом, которое является топливом для ядерной энергетической установки, а она будет нагревать оболочку и растапливать лед. Когда  оболочка достигнет жидкого океана, она раскроется и выпустит зонд, - сообщает портал "Правда Севера". 

— Важно, что по мере продвижения зонта, вода снова будет замерзать, таким образом сохранится целостность ледяного покрова спутника Юпитера, – подчеркнул экологическую составляющую изобретения Александр Попов.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности по достоинству оценила это изобретение и выдала его автору, Александру Попову, патент  на изобретение, зарегистрированный под номером 2624759. Называется он: «Способ преодоления зондом ледяного покрова космического объекта».

Сегодня 09:29

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске может появиться новый уютный паркСегодня 12:09

3 сентября в Поморье ожидается прохладная погода, возможен туманСегодня 09:21

Подросток, пострадавший в ДТП в Архангельске, скончался в больницеВчера 15:30

Ночью Архангельск накрыл сильный штормВчера 12:01

Терминал на МРВ полностью снесут к 1 октябряПозавчера 16:33
4 комментария

Общество

В Архангельске может появиться новый уютный паркСегодня 12:09

3 сентября в Поморье ожидается прохладная погода, возможен туманСегодня 09:21

2 сентября архангелогородцы присоединились к акции «Зелёная Россия»Вчера 15:33

В Архангельске открылся новый спортивный залВчера 14:04

В одном из лицеев Архангельска открылся "лесной класс"Вчера 13:14

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске может появиться новый уютный парк

3 сентября в Поморье ожидается прохладная погода, возможен туман

2 сентября архангелогородцы присоединились к акции «Зелёная Россия»

В Архангельске открылся новый спортивный зал

На АЦБК начались поставки оборудования Valmet для реконструкции КДМ-2

Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

Под Архангельском полицейский и овчарка Кэтти нашли пропавшего мужчину

В Плесецком районе произошёл пожар в магазине "Пятёрочка"

Подросток, пострадавший в ДТП в Архангельске, скончался в больнице

В областном центре при пожаре погиб мужчина

Северодвинец обвиняется в экстремистских призывах в интернете

В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей

Спортсменка из Архангельска завоевала "золото" на Первенстве России по гребле

«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»

Новодвинцы приняли участие в массовом забеге в честь 40-летия своего города

«Звездочка» - чемпион Архангельской области по футболу

1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам

В Архангельске пройдёт выставка «КЛЮКВА. Берега»

Юные вокалисты из Архангельской отправятся на конкурс солистов в Артек

Он был самым лучшим: в Архангельске скончался Валентин Пролетарский

Экспериментальный театр из Петербурга на сцене театра драмы
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru