Архангельский ученый будет изучать: есть ли жизнь на спутнике Юпитера

Член Международной академии авторов научных открытий и изобретений Александр Попов, уроженец Архангельска, ранее получил девять патентов на освоение Марса. Его новый проект касается освоения дальнего космоса.

— На 2020 год намечена совместная миссия России, США, Японии и ЕС к Юпитеру и его спутникам. Самых интересный из – Европа, – рассказал исследователь космоса. – Если американцы свой спутник запустят на орбиту Европы, то российский достигнет ее поверхности. Есть большая вероятность того, что в жидком океане, который находится под слоем льда спутника, существует жизнь. Но, чтобы ее исследовать, надо пройти ледяную оболочку толщиной от ста до двухсот километров.

Как достичь водной поверхности океана, уже существует несколько предложений других изобретателей. Это бурение шахты и ядерный взрыв. Но они, по словам архангельского изобретателя, сложные, затратные, а главное, неэкологичны и могут привести к непредсказуемым изменениям на Европе.

Он предложил сделать анализ воды при помощи зонда, который пройдет через толщу льда. А его поместить в оболочку, снабженную радиоактивным веществом, которое является топливом для ядерной энергетической установки, а она будет нагревать оболочку и растапливать лед. Когда оболочка достигнет жидкого океана, она раскроется и выпустит зонд, - сообщает портал "Правда Севера".

— Важно, что по мере продвижения зонта, вода снова будет замерзать, таким образом сохранится целостность ледяного покрова спутника Юпитера, – подчеркнул экологическую составляющую изобретения Александр Попов.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности по достоинству оценила это изобретение и выдала его автору, Александру Попову, патент на изобретение, зарегистрированный под номером 2624759. Называется он: «Способ преодоления зондом ледяного покрова космического объекта».