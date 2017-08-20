Ветер северо-западный и северный 4-9 м/с, в начале ночи местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
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Воскресенье, 3 сентября, 14:33
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/03/52675.html
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3 сентября в Поморье ожидается прохладная погода, возможен туман
В воскресенье в области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, утром туман.
Ветер северо-западный и северный 4-9 м/с, в начале ночи местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
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