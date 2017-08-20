2 сентября архангелогородцы присоединились к акции «Зелёная Россия»

Северяне, как и все жители России, вышли сегодня на экологический субботник «Зелёная Россия». В областном центре главной площадкой большой приборки стала набережная Северной Двины.

Напомним, что акция «Зелёная Россия» – часть мероприятий Года экологии. Впервые она прошла в нашей стране в 2013 году. Организаторы отмечают, что с каждым годом количество участников постоянно увеличивается.

Как отметил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Константин Доронин, в прошлом году в целом по стране в акции приняли участие более 10 миллионов человек.

— В этом году экологический субботник проходит во всех муниципальных районах и городских округах области, – отметил Константин Доронин. – Главная цель акции не только в том, чтобы сделать наши улицы, парки, прибрежные зоны чистыми, но и в том, чтобы каждый понял, что чистота зависит от нас самих.

По сути, акция стала практическим уроком бережного отношения к природе, один из способов объединить общество, пробудить ответственность в каждом, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.