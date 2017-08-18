В Архангельске открылся новый спортивный зал

Хорошим подарком для жителей округа Варавино-Фактория в Архангельске на 1 сентября стало открытие нового спортивного зала для занятий греко-римской борьбой и полноконтактным боевым единоборством кудо.

Зал полностью готов для занятий с ребятами всех возрастов. С 1 сентября тренеры начинают свою официальную работу.

Оборудовали новый спортивный объект настоящие энтузиасты здорового образа жизни из региональной спортивной общественной организации «Булат».

— Очень рад, что в столице Поморья появился новый спортивный объект, а в нашем городе есть такие инициативные люди, которые прививают ребятам любовь к единоборствам, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Напомним, в Архангельской области за три года доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась с 20 % до 30 %. При этом доля школьников и студентов выросла с 47 % до 70 %, - сообщает агентство по спорту Архангельской области.