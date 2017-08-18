В одном из лицеев Архангельска открылся "лесной класс" Туда зачислены 26 учеников, среди которых выпускники других школ, успешно прошедшие индивидуальный отбор.

Администрация школы вместе с областным институтом открытого образования и САФУ разработали учебный план, программы и курсы профильных элективных курсов (дендрология, микробиология, химические аспекты экологии), оговорены условия организации выездных практических занятий. Заключены договоры и о сотрудничестве с Технологическим колледжом Императора Петра 1, «Биолабораторией 21 век». Также одними из координаторов «лесного» класса выступит министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области: содействие в организации участия учащихся в лесопосадках, слетах лесничеств (Кенозерский национальный парк). Всего в области в этом учебном году профильные классы по направлениям лесной отрасли откроются в шести школах, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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