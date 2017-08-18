Архангельский театр драмы отправится на обменные гастроли в Сыктывкар

В конце октября состоятся обменные гастроли Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова и Сыктывкарского академического театра им. В.Савина.

Архангельский театр драмы повезёт в Сыктывкар спектакли «Царь Эдип. Прозрение», «Принцесса Турандот», «Искусство», «Волшебная флейта», артисты театра имени В. Савина сыграют на нашей сцене «Дорогая Памела, или Как пришить старушку», «Утиную охоту», «Хануму», «Сказку про чудесное огниво». Обменные гастроли состоятся с 27 по 29 октября.

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, который занимается проектом «Большие гастроли» при Министерстве культуры РФ ежегодно проводит конкурс среди театров на поддержку гастрольной деятельности. Архангельский театр драмы уже не раз появлялся в списке грантополучателей, отобранных со всей России.

В 2015 году с успехом прошли обменные гастроли с Вологодским драматическим театром. В 2016 году в рамках проекта Архангельскому театру драмы на принципе софинансирования были выделены 500 000 рублей, чтобы показать спектакль «Царь Эдип. Прозрение» в Крыму на фестивале XIII международном фестивале «Театр. Чехов. Ялта», где областной театр стал лауреатом.

В этом году объём поддержи значительно увеличился – до 1 млн 300 тысяч рублей. Благодаря этому расширился репертуар обменных гастролей: в обоих городах зрители смогут составить полное представление о творческой деятельности театров, на сцене пройдут спектакли разных жанров, форматов и предназначенные для разных возрастов, сообщает пресс-служба Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.