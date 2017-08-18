Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный и западный 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха +10,+15°, днем на юге области до +20°, - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 2 сентября, 17:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/02/52664.html
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2 сентября в Поморье будет прохладно
Облачная с прояснениями погода. Местами (преимущественно в северных районах) ожидается небольшой и умеренный дождь.
Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный и западный 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха +10,+15°, днем на юге области до +20°, - сообщает Северное УГМС.
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