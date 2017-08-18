В Новодвинске подвели итоги благотворительного марафона в помощь детям из многодетных семей

Во время акции «Добрый Новодвинск» каждый желающий мог приобрести в магазине «Панорама» пакеты с наполнением. Таким образом было собрано канцтоваров на 18 900 рублей.
Вторая акция «Чемодан чепухи», во время которой жители Новодвинска приносили ненужные в доме вещи, которые затем были выставлены на благотворительной ярмарке, принесла 10 700 рублей.
Во время третьей акции «Добрые СМС» было собрано 1 196 рублей. Всего в рамках марафона собрано 37 726 рублей и подготовлено к выдаче 120 наборов школьных принадлежностей.
Подарки были вручены детям на открытии «Дома семьи» и в рамках праздника, приуроченного к Дню знаний, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.