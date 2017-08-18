В Архангельске состоялся "Факультатив"

С Днем знаний студентов поздравил Глава Архангельска Игорь Годзиш:
В программе праздника - работа интерактивных молодёжных площадок, на которых общественные, студенческие молодёжные объединения города и области проводят презентацию разнообразия молодёжного досуга.
Градоначальник познакомился с работой площадки Дома молодёжи и центра «Патриот», мобильного студенческого здравпункта.
В парке состоятся выступления молодых исполнителей и представителей творческих объединений, танцевальные состязания и показательные выступления по латиноамериканским, социальным и современным танцам. Любой желающий сможет записаться в добровольцы на площадке молодёжного культурного центра «Луч».
Изюминкой праздника этого года стала площадка магических научных опытов «секреты М.В. Ломоносова». У студентов будет уникальная возможность принять участие в физических и химических опытах.
А вечером всех участников ждет концерт лучших архангельских рок- и фолк-групп, участников международных фестивалей «23 Планета», «Траулер».