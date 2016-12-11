В горадминистрации объяснили перенос сроков сразу несколькими причинами — особенностями конструкций и сложностью их демонтажа, необходимостью соблюдения требований безопасности, а также погодными условиями.

Однако никаких возможностей для дальнейших переносов сроков демонтажа терминала администрация города не рассматривает, ведь территория должна быть полностью благоустроена до 15 октября, сообщает Регион29.

Как мы помним, прокуратура оспорила строительство терминала, а затем ее позицию поддержал суд. Главный вопрос встал уже по-другому: не зачем нужен терминал, а кто и за чьи деньги будет сносить? Глава Архангельска Игорь Годзиш в декабре 2016 года на вопрос «Двины-Информ», будет ли горадминистрация сносить за свой счет, ответил достаточно четко: «Будем биться. Сделаем все, чтобы этого не произошло». Сумма сноса ранее называлась тем же Годзишем – около 700 миллионов рублей.

К счастью, компромисс недавно был найден: терминал № 1 - тот, что расположен ближе к площади Профсоюзов - будет демонтирован. Соответствующее соглашение заключено между администрацией города и собственником объекта. Снос строения будет осуществлен силами и за счет собственника. Средств городского бюджета на эти цели потрачено не будет,