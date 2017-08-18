Губернатор встретил 1 сентября в 36-й школе

Глава региона приехал в школу по приглашению одного из молодых педагогов, которое было сделано на августовском педсовете. Для школы № 36 этот учебный год особенный – теперь она носит имя Героя Советского Союза Павла Усова.

Наш земляк, отличившийся в советско-финской и Великой Отечественной войнах, в начале жизненного пути работал учителем физкультуры в архангельской школе № 4. Он погиб в ноябре 1942 года в бою у реки Вазуза в Смоленской области.

В школьном музее собран большой материал о земляке, проводятся митинги, викторины и спортивный турнир, посвященный Павлу Усову. Во время торжественной линейки первоклассникам пожелали быть достойными имени земляка.

Напутствуя первоклассников, губернатор Игорь Орлов сказал:

«День знаний – это начало нового пути в вашей жизни! У вас есть возможность постигать знания, открывать новые миры, учиться дружбе и человеческим отношениям. Все это создает тот фундамент, на котором вы будете строить вашу дальнейшую жизнь. Желаю вам, чтобы тот багаж знаний и опыта, который вы получите в школе, помог вам в будущем преодолеть любые преграды».

Малышей поздравили с праздником начальник главного управления МЧС по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов и депутат Архангельской городской Думы Александр Фролов, который вручил директору школы Ольге Коптевой новый компьютер.

После символического первого звонка малыши отправились на первый в их жизни урок, а глава региона продолжил общение со старшеклассниками.