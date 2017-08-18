Учебные заведения Поморья готовы к новому учебному году

Акты готовности всех 116 образовательных учреждений подписаны. Все работы, намеченные планами текущего ремонта образовательных учреждений, завершены.

Отремонтировано 234 учебных кабинета, 151 групповое помещение. Ремонт спортивных залов прошел в 27 учреждениях, помещения санузлов отремонтированы в 51 учреждении, столовых и пищеблоков – в 46. Текущий ремонт систем электроснабжения выполнен в 55 учреждениях, текущий ремонт систем водоснабжения и канализации - в 35, текущий ремонт систем отопления и тепловых узлов завершен в 59 учреждениях.

С 1 сентября распахнут свои двери 4 дополнительные группы в детских садах на 70 мест – в 2 детских садах в округе Варавино-Фактория и 2 детских садах в Октябрьском округе.

100% учащихся обеспечены бесплатными учебниками. На приобретение к началу 2017-2018 учебного года учебников и учебных пособий определены бюджетные ассигнования в рамках субвенции областного бюджета на реализацию образовательных программ в размере 34,78 млн. руб, - сообщает пресс-служба городской администрации.