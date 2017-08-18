В Архангельске у школы №69 появился новый тротуар

Бетонные плиты, разобранные при проведении благоустройства на пл. Ленина, пошли на устройство тротуара около учреждений соцсферы Архангельска. К началу нового учебного годабетонными плитами выложен тротуар у школы №69 в п. Цигломень.

На укладку нового тротуара было использовано порядка 80 бетонных плит. Сейчас завершаются работы по благоустройству и уже завтра школьники поселка Цигломень пойдут в учебное заведение по обновленной дороге.

Кроме того, около детских садов № 31, №56, №119, №135 на брусчатку будет заменен старый деревянный тротуар. Также планируется устройство тротуара около детского сада.

№173, планируется выложить плиткой пешехожные дорожки около рядаспортивных учреждений: у основного здания ИДЮЦ, АДЮЦ, парусного центра «Норд», ДЮСШ №6 и ФОК «Росток», - сообщает пресс-служба городской администрации.