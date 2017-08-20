Юных архангелогородцев приглашают принять участие в фестивале «Русские рифмы»

Принять участие во всероссийском литературном фестивале могут авторы в возрасте от 18 до 30 лет.

Чтобы стать участником, необходимо до 15 сентября подать заявку на сайте АИС «Молодёжь России», куда прикрепить текстовый файл со своим произведением. Поэты и прозаики свободны в выборе жанра.

Во второй тур пройдут лишь 70 участников, которым нужно будет до 9 октября отправить на почту rusrifmy@rospatriotcentr.ru ссылку на видео, загруженное на YouTube, где автор исполняет свое произведение или отрывок из него. Ролики примут участие в открытом зрительском голосовании на сайте Роспатриотцентра.

В финал выйдут по три человека в каждой номинации согласно решению экспертной комиссии и по одному – по итогам мнения посетителей интернет-ресурса, - сообщает ГАУ АО «Молодежный центр».