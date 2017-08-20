Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°; днем +14,+19°, на юге области +18,+23°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 1 сентября, 09:34
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/01/52646.html
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День знаний в Архангельской области будет теплым
1 сентября в Поморье ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°; днем +14,+19°, на юге области +18,+23°, - сообщает Северное УГМС.
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