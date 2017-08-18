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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/31/52644.html

Общество

В Холмогорах пройдёт гастрономический праздник

В Холмогорах пройдёт гастрономический праздник
Фото С. Сюрина
Праздник местных продуктов пройдет 9 сентября сразу на двух площадках: в селе Холмогоры и в деревне Великий Двор Холмогорского района.

С 11 до 17 часов гостей будут потчевать различными блюдами из картофеля и вкуснейшим молоком.  Девиз праздника – местные продукты круче, чем заморские фрукты.
Посетители праздника смогут отведать картошку печеную, запеченную, моченую, картовничу и картоваху, а также козье и коровье молоко, пирожки с разными начинками и хлеб из местной пекарни. 

Уже во второй раз в с. Холмогоры пройдет «Парад коров», участницами которого станут лучшие буренки сельскохозяйственного предприятия области СПК «Холмогорский племзавод». Предприятие с каждым годом увеличивает поголовье скота, а молоко продолжает оставаться высшего качества, - сообщает портал "Правда Севера".

Кроме этого, на празднике состоится выставка семенного картофеля, на которой можно будет узнать свойства каждого сорта картофеля в отдельности. Как известно, в селе Матигоры расположена семенная станция, которая селекционирует северные сорта картофеля.

На второй площадке праздника в деревне Великий Двор состоится масштабная акция «Козульное стадо», дегустация местных продуктов, экскурсии по деревне и дому-музею, мастер-классы народных промыслов и конечно же концерт народной песни. 

На берегу красавицы-Двины будет организована смотровая площадка с посадочными местами и большим костром, где, завернувшись в плед, можно насладиться панорамным видом на реку и отведать печеной картошки. 

Самым ярким событием этого дня станет акция «Козульное стадо», где каждый желающий слепит пряничную буренку, поставив ее в общее стадо. Возможно, этот мастер-класс попадет в Книгу рекордов России. 

По словам организатора праздника Алены Кривоносовой, прошлый год показал востребованность такого гуляния, поэтому в этом году праздник будет обеспечен большим количеством запасов.

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