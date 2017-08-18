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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/31/52642.html

Общество

В Архангельске управляющая компания лишилась лицензии

В Архангельске управляющая компания лишилась лицензии
Депутат областного Собрания, заместитель председателя комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря. Фото Артёма Келарева.
Всё началось с того, что УК не выполняла свои обязательства перед жильцами дома 6 на улице Воскресенской. Жильцы дома в самом центре города уже много лет они страдают от коммунальных бед почти так же, как обитатели столетних «деревяшек» на окраинах.

— В подвалы невозможно зайти — запах ужасный. В подъездах из-за этого нечем дышать. Моя соседка съезжает из нашего когда-то прекрасного дома в самом центре города, потому что больше не может в нём жить. Крыша течёт, крысы бегают стаями. Траву у дома я всегда косила сама. Только когда у нас появилась новая управляющая компания, в этом году впервые выкосили газон, — рассказывает Вера Колтовая, которая живёт на Воскресенской, 6 больше 30 лет.

С 2011 года дом обслуживала управляющая компания «Новый уютный дом-1». Но жильцов её работа не устраивала, и они обратились в государственную жилищную инспекцию области. Та провела проверку и выдала предписание об устранении недочётов, однако УК его проигнорировала. Тогда инспекция обратилась в мировой суд, который привлёк управляющую компанию к административной ответственности — штрафу в размере 200 тысяч рублей, - пишет ИА "Регион 29".

Но и это не подействовало: «НУД-1» повторно не выполнил предписание инспекции, за что снова понёс административное наказание. В 2016 году такое случилось дважды. Закон гласит, что в подобных случаях дом, на котором проштрафилась управляющая компания, выводится из реестра её лицензий.

Госжилинспекция вывела девятиэтажку на Воскресенской из-под управления ООО «НУД-1». В феврале 2017 года собственники помещений в нём проголосовали за расторжение договора с «Новым уютным домом-1» и выбрали в качестве управляющей компании ООО «Новый город».

Всего в управлении «НУД-1» числилось шесть многоэтажек в центре города. Когда управляющая компания лишилась дома на Воскресенской, 6, получилось так, что она допустила нарушения в 22 процентах обслуживаемого жилфонда. А если этот показатель превышает 15 процентов, появляется основание для лишения лицензии.
25 августа лицензионная комиссия приняла решение в отношении ООО «Новый уютный дом-1». Следующий шаг — обращение жилинспекции в суд с заявлением об аннулировании лицензии этой управляющей компании. В случае положительного решения суда она не сможет обслуживать и остальные пять домов. Их жильцы будут решать, выбирать ли новую УК или создавать ТСЖ. 

— Это первый прецедент в Архангельске и второй случай в России, когда управляющая компания лишается лицензии, — говорит депутат областного Собрания, заместитель председателя комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству, а также член лицензионной комиссии Виктор Заря. — Надо защищать собственников жилья. Закон позволяет воздействовать на нерадивые управляющие компании, которые только собирают с людей деньги и не выполняют взятые на себя обязательства. Таких компаний не должно быть на рынке.

Буквально через два дня после того, как жильцы проголосовали за смену УК, «НУД-1» представил свой протокол собрания собственников о продлении его полномочий и обратился в суд. Но суд признал этот второй протокол недействительным, а решение — незаконным. В июне этого года дом перешёл в управление ООО «Новый город».
История дома на Воскресенской показала, что борьба жильцов за свои права — дело хоть и сложное, но не безнадёжное. Эффективный механизм воздействия на недобросовестные управляющие компании существует, надо только его запустить.

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