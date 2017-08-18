В связи с ремонтом ж/д путей в Архангельской области изменится расписание поездов В сентябре в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ на станции Ломовое, на перегонах Лиственничный – Ломовое, Пукса – Плесецкая в Архангельской области, изменится расписание ряда поездов дальнего следования: № 117 Архангельск – Москва, отправлением из Архангельска 11,13 сентября, на участке Брусеница – Коноша 1. № 115/117 Северодвинск/Архангельск – Москва, отправлением из Северодвинска и Архангельска 4,6,11,13,18,20,25,27 сентября, на участке Брусеница – Коноша 1; отправлением 7,8,9,10,12,14 сентября, на участке Плесецкая – Фоминская. № 371/372 Архангельск – Котлас, отправлением из Архангельска 4,6, 18,20,25,27 сентября, на участке Тундра – Емца; отправлением 11,13 сентября – на участке Тундра – Тарза; отправлением 7,8,9,10,12 сентября – на участке Ломовое – Тарза. № 371/372 Котлас – Архангельск, отправлением из Котласа 3,5,17,19,24,26 сентября, на участке Лиственничный – Архангельск, отправлением 7,8,9,11,13 сентября – на участке Пукса – Пермилово; отправлением 10,12 сентября – на участке Пукса – Архангельск. № 116 Москва – Северодвинск, отправлением из Москвы 8,10,12,24,26 сентября, на участке Пукса – Северодвинск; отправлением 6 сентября – на участке Пукса – Лиственничный. № 118 Москва – Архангельск, отправлением из Москвы 3,5,7,9,11,13,17,19 сентября, на участке Пукса – Архангельск; № 261/187 Архангельск – Адлер/Новороссийск, отправлением из Архангельска 7,8,9,10,11,12,13 сентября, на участке Илес – Зеленый. № 262 Адлер – Архангельск, отправлением из Адлера 6,8,10 сентября, на участке Пуска – Архангельск. № 188 Новороссийск – Архангельск, отправлением из Новороссийска 5,7,9,11 сентября, на участке Пукса – Архангельск. № 15 Архангельск – Москва, отправлением из Архангельска 7,8,9,10,11,12,13 сентября, на участке Плесецкая – Шалакуша. № 16 Москва – Архангельск, отправлением из Москвы 7,8,9,10,11,12,13 сентября, на участке Пукса – Обозерская. № 9 Архангельск – Санкт-Петербург, отправлением из Архангельска, на участке Обозерская – Фоминская. № 10 Санкт-Петербург – Архангельск, отправлением из Санкт-Петербурга 7,8,11 сентября, на участке Пукса – Исакогорка. № 385 Архангельск – Адлер, отправлением из Архангельска 7 сентября, на участке Брусеница – Коноша 1. № 386 Адлер – Архангельск, отправлением из Адлера 10 сентября, на участке Ивакша – Брусеница. № 373 Мурманск – Вологда, отправлением из Мурманска 7,9,11,13 сентября, на участке Плесецкая – Коноша 1. № 374 Вологда – Мурманск, отправлением из Вологды 7,9,11,13 сентября, на участке Пукса – Обозерская. № 133 Архангельск – Минск, отправлением из Архангельска 9 сентября, на участке Плесецкая – Коноша 1. № 134 Минск – Архангельск, отправлением из Минска 7 сентября, на участке Пукса – Обозерская. № 273 Архангельск – Коноша 1, отправлением из Архангельска 8 сентября, на участке Плесецкая – Коноша 1. № 274 Коноша 1 – Архангельск, отправлением из Коноши 10 сентября, на участке Пукса – Обозерская. № 222 Анапа – Архангельск, отправлением из Анапы 7 сентября, на участке Пукса – Лиственничный. Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД». Нашли ошибку? Выделите текст,

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