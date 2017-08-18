Архангельск примет участие в экологической акции В рамках Года экологии 2 сентября миллионы россиян от Салехарда до Калининграда выйдут на Генеральную уборку страны. Архангельск тоже присоединяется к экологической акции. В этот год Всероссийский экологический субботник проводится в юбилейный пятый раз. Горожан приглашают принять участие во Всероссийский экологический акци «Зеленая Россия», - пишет пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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