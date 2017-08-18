Депутаты от «Единой России» всех уровней проведут 1 сентября встречи с учениками в школах

Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом рассказал руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны – в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие. Будущее нашей страны – это дети, сегодняшние школьники. О возможностях развития и самореализации, которые созданы для них сегодня в России, и пойдет речь на этих встречах», – сообщил он, добавив, что общение с депутатами пройдет не в виде лекций, а в формате доверительной беседы, обмена опытом и мнениями.

По его словам, участниками встреч станут преимущественно девяти- и одиннадцатиклассники – те, кому в этом году предстоит определиться с направлением дальнейшего обучения или будущей профессией. Депутаты смогут провести встречи и с учащимися младших классов, поздравить их с первым в жизни школьным звонком.

Бурматов отметил, что Партия не ставит перед собой задач, связанных с количественным охватом школ такими встречами.

Мы хотим, чтобы эти встречи запомнились и понравились школьникам, были востребованы, чтобы ученики почерпнули для себя что-то интересное, получили ответы на волнующие их вопросы», – отметил Бурматов.

Напомним, что перед началом учебного года общественные приемные Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в субъектах РФ активно помогают подготовиться к 1 сентября не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. На базе приемных проходит акция «Собери ребенка в школу». Здесь организуется сбор канцелярских принадлежностей, учебников, вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди. Собранные вещи предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей.