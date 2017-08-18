В Архангельске состоялся митинг, посвященный годовщине "Дервиша"

У закладного камня «Тем, кого не вернуло море» сегодня состоялся митинг памяти, посвященный 76-ой годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, представители областной и городской администрации, участники организации «Братство северных конвоев», ветераны, кадеты.

31 августа 1941 года уже больше 2-х месяцев бушевала война, а в Архангельске встречали прибывающий из Англии первый союзный конвой со стратегическим грузом и военной техникой для Красной Армии. Этот конвой имел зашифрованное название Дервиш - слово, вошедшее в летопись 2-ой Мировой войны, как символ небывалого мужества и братства.

Руководитель агентства по делам архивов Архангельской области Игорь Репневский, отметил, что в архиве хранятся более 15 тысяч документов, посвященных северным конвоям, и это позволят потомкам знать славную историю подвига союзных конвоев.

Северные конвои прокладывали себе путь сквозь шторма и метели – неизменные спутники арктической зимы. Тому, кто не испытал на себе жуткий холод, царивший в полярных широтах, не дано понять, какую нечеловеческую выносливость приходилось проявлять морякам торговых и военных кораблей.

Девяностооднолетняя участница Северных конвоев Ольга Романовна Лизунова шестнадцатилетней девушкой ходила на ледоколе «Красин».

- Тяжелое было время, военное. Я помогала, чем могла морякам – готовила, убирала. Желаю всем самого важного – мирного неба над головой, - отметила ветеран.

В память всех тех, кто с палубы корабля навсегда шагнул в бездну ледяных вод, была объявлена минута молчания, памятную гирлянду к закладному камню «Всем, кого не вернуло море» возложили кадеты школы № 62.

После митинга на площади Мира состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Северных конвоев, который был открыт в прошлом году в честь 75-ой годовщины прихода в Архангельск первого союзного конвоя, - сообщила пресс-служба городской администрации.