До Усть-Пинеги будет ходить новый комфортабельный автобус

С 31 августа стартовали перевозки пассажиров по новому межмуниципальному автобусному маршруту № 516 г. Архангельск–пос. Усть-Пинега.

—Вопрос открытия данного маршрута возник в апреле нынешнего года, когда индивидуальный предприниматель, перевозивший пассажиров на данном направлении незаконно, прекратил работу, – пояснил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Региональное министерство транспорта объявило конкурс на выполнение перевозок от Архангельска до Усть-Пинеги, победителем которого был признан индивидуальный предприниматель, который предложил для перевозок новый комфортабельный автобус марки Mercedes, оборудованный кондиционерами и ремнями безопасности.

Также перевозчик взял на себя обязательства до конца года оборудовать транспорт электронными информационными системами, предназначенными для речевого и визуального оповещения пассажиров о маршруте движения, а в течение 2018 года – внедрить электронную систему оплаты проезда.

С мая по октябрь на маршруте Архангельск–Усть-Пинега автобус будет выполнять два рейса ежедневно, а с октября по май – два рейса по пятницам, субботам и воскресеньям, - сообщает министерство транспорта Архангельской области.