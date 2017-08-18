Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»

В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные Партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям.

Дети – наше будущее, и вопросы их воспитания, подготовки к школе мы не можем оставить без надлежащего внимания. Об этом заявила председатель Комиссии Президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к Председателю Партии Галина Карелова

По словам Кареловой, в летний период времени на базе приемных проходит акция «Собери ребенка в школу». «Здесь организуется сбор канцелярских принадлежностей, учебников, вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди. Собранные вещи предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей», – отметила парламентарий.

Уже сейчас проходят торжественные мероприятия, в ходе которых детишкам вручают портфели, наполненные школьными принадлежностями. Также в ходе приемов граждан нуждающимся заявителям, обратившимся в общественную приемную Партии с проблемой подготовки детей к учебному процессу, вручают рюкзаки с канцелярскими наборами.

«Сотрудники общественных приемных Партии входят в состав межведомственных комиссий, проверяющих готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В рамках рейдов проверяется выполнение требований пожарной безопасности и ЧС, условий защищённости от террористических угроз, соблюдение санитарных правил и норм и многое другое. Члены комиссии проверяют состояние пищеблока, учебных классов, актового и спортивного залов, постов охраны. Подобные проверки уже прошли в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Московской, Самарской, Омской, Брянской областях и других регионах РФ», – добавила Карелова.