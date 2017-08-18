В детском парке Архангельска пройдёт урок финансовой грамотности

Урок, посвящённый безопасному использованию финансовых услуг, будет проходить в легкой игровой форме. Гостей ждут викторины, конкурсы, настольные игры и многое другое.
Каждый желающий сможет проверить свой уровень финансовой грамотности, заполняя тесты, а самых активных участников ждут призы с символикой программы повышения финансовой грамотности населения, которая успешно реализуется на территории Архангельской области с 2014 года.
Начало мероприятия в 14:30, - сообщает пресс-служба правительства области.