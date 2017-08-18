В Архангельске демонтируют забор вокруг часовни-долгостроя

Уже несколько десятков лет возле универмага стоит недостроенная часовня. Она огорожена забором, который всегда заклеен рекламой. Вокруг часовни груды мусора, досок, стройматериалов.

По предписанию о демонтаже забора до 15 сентября он будет убран вместе со всеми рекламными конструкциями. Что касается долгостроя, то, оказывается, и земельный участок, и само строение находится в собственности частного лица. К епархии часовня не имеет никакого отношения.

– Департаменту градостроительства дано поручение изучить документы по этому объекту. По нашим данным, земельный участок выделялся не под строительство часовни, а под магазин, торгующий сувенирами. Не исключаю, что в итоге мы с собственником участка встретимся в суде, – прокомментировал глава города Игорь Годзиш.

Он также подчеркнул, что, если строительство часовни ведется законно, владельцу участка беспокоиться не о чем, кроме одного – благоустройства. Владельцы частных территорий обязаны содержать их в чистоте и порядке, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.