В Архангельске демонтируют забор вокруг часовни-долгостроя

По предписанию о демонтаже забора до 15 сентября он будет убран вместе со всеми рекламными конструкциями. Что касается долгостроя, то, оказывается, и земельный участок, и само строение находится в собственности частного лица. К епархии часовня не имеет никакого отношения.
– Департаменту градостроительства дано поручение изучить документы по этому объекту. По нашим данным, земельный участок выделялся не под строительство часовни, а под магазин, торгующий сувенирами. Не исключаю, что в итоге мы с собственником участка встретимся в суде, – прокомментировал глава города Игорь Годзиш.
Он также подчеркнул, что, если строительство часовни ведется законно, владельцу участка беспокоиться не о чем, кроме одного – благоустройства. Владельцы частных территорий обязаны содержать их в чистоте и порядке, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.