Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью в северной половине области порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°; днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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31 августа в Поморье немного потеплеет
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Четверг, 31 августа, 09:00
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/31/52623.html
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31 августа в Поморье немного потеплеет
Облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами дождь.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью в северной половине области порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°; днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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