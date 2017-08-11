В Плесецке продолжается благоустройство центрального сквера

В центральном сквере Плесецка завершается благоустройство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На данный момент в сквере завершается благоустройство тротуарных дорожек и подходов к размещённому там же монументу Победы.

Архангельская область получила из федерального бюджета 234 миллиона рублей на благоустройство общественных и дворовых территорий муниципальных образований и 8 миллионов рублей – на обустройство городских парков.

С учётом финансирования со стороны областного и муниципальных бюджетов общий объём средств, направленных на реализацию проекта в 2017 году, составляет около 287 миллионов рублей.

На эти средства планируется благоустроить 181 двор, 52 общественные территории и 12 парков в 25 муниципальных образованиях Архангельской области.

В целом до 2022 года планируется благоустроить 11 219 дворовых территорий, 284 общественные территории (площади, набережные, пешеходные зоны, скверы) и 20 городских парков.

Общий объём финансирования программы составит 17 млрд 334 млн рублей. Из федерального бюджета к реализации мероприятий планируется привлечь 13,5 млрд рублей, по 1,5 млрд – из областного и местных бюджетов и около 700 млн рублей – из внебюджетных источников, - сообщает пресс-служба правительства области.