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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/30/52622.html

Общество

Олимпиада в САФУ соберет лучших студентов инженерных специальностей

Олимпиада в САФУ соберет лучших студентов инженерных специальностей
С 11 по 15 сентября в Северном (Арктическом) федеральном университете соберутся участники III (заключительного) этапа 37-й Всероссийской студенческой олимпиады по сопротивлению материалов. Это мероприятие пройдет в Архангельске впервые.

Начнут учебный год с состязания всероссийского масштаба 66 студентов из высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Нижнего Новгорода, Перми, Владимира, Ижевска, Уфы, Красноярска, Иваново, Новочеркасска, Твери, Тулы, Белгорода, Ростова-на-Дону и Архангельска.

«Каждый вуз отправляет на олимпиаду четырех сильнейших студентов, закончивших изучение курса сопротивления материалов, — рассказывает Марина Пустовалова, организатор олимпиады в Архангельске, доцент кафедры строительной механики и сопротивления материалов САФУ. — Будущие инженеры участвуют в индивидуальном и командном зачетах. Победители командного зачета определяются сложением трех лучших результатов участников команды. Задачи не имеют стандартного решения, то есть справиться с ними помогут только глубокие знания по физике, теоретической механике и сопротивлению материалов. Чтобы решить, кто представит в этом соревновании Поморье, в САФУ проводился отборочный этап. На нем студенты решали неопубликованные задачи олимпиад прошлых лет и задания из интернет-олимпиад».

В прошлом году Всероссийская олимпиада по сопротивлению материалов проводилась в Перми, второе место в личном зачете занял студент САФУ Даниил Вахлов.

«Я участвовал в двух олимпиадах: онлайн и той, которая проходила в Перми, — рассказал Даниил. — Попал в команду по результату внутреннего отбора, который проводили преподаватели с кафедры. Готовился, решая олимпиадные задачи прошлых лет и в целом по сопромату. Преподаватели предоставляли много материала для подготовки, потому что они были заинтересованы в победе. Я решил участвовать, потому что мне нравятся все технические предметы, где можно подумать над задачками. Вообще было просто интересно съездить, потому что я никогда не был в Перми, да и интересно попасть в общество, связанное с сопроматом. К тому же с грамотой победителя олимпиады легче получить повышенную стипендию».

При подведении итогов олимпиады этого года дипломом «За красоту и оригинальность решения» будет награжден участник, предложивший верное решение, отличное от предусмотренного составителями задач. Победители личного зачета получат дипломы и памятные подарки, также им будут присуждены премии Министерства образования и науки Российской Федерации согласно Указу Президента «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» и постановления Правительства Российской Федерации «О премиях для поддержки талантливой молодежи», - сообщает пресс-служба САФУ.

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