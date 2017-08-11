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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/30/52619.html

Общество

В Плесецком районе почти завершен ремонт дороги Брин-Наволок–Плесецк

В Плесецком районе почти завершен ремонт дороги Брин-Наволок–Плесецк
Фото пресс-службы дорожного агентства «Архангельскавтодор»
Участок автодороги Брин-Наволок–Плесецк между деревней Войбора и отметкой 124-й километр практически готов к сдаче, его ввод в эксплуатацию запланирован на первую декаду октября. Реконструкция дороги ведётся по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Средства на завершение реконструкции участка в этом году выделены из федерального бюджета в рамках межбюджетных трансфертов. Объём финансирования по текущему году составил свыше 300 миллионов рублей.

Участок, реконструированный в этом году – третий из пяти последних грунтовых перегонов, которые имелись на трассе до начала её реконструкции, пояснил заместитель руководителя «Архангельскавтодора» Игорь Кудинов.

Первый 12-километровый отрезок трассы (км 111–км 122) был сдан в эксплуатацию в ноябре 2015 года. Тогда часть дороги была построена практически заново, произведено спрямление трассы, в результате чего путь для автомобилистов сократили на несколько километров.

В ноябре 2016 года был сдан второй участок Сухое–Самодед. Его длина составила 11 километров 839 метров.

Контракт на реконструкцию третьего пускового участка протяжённостью 10 километров 660 метров был заключён в августе прошлого года. Подрядчиком на участке Войбора–км 124, как и на предыдущих двух, выступает ООО «Севзапдорстрой».

Реконструкцией оставшихся двух грунтовых участков трассы Брин-Наволок– Плесецк (Самодед–Кяма и км 124–км 132) займётся уже Росавтодор.

С 1 января 2018 года дорога будет передана в федеральную собственность, что открывает перед трассой и регионами, по которым она проходит, новые перспективы развития. В перечень федеральных автотрасс России будет официально внесена новая дорога от Брин-Наволока до Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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