В областном центре идёт ремонт дороги на улице Урицкого

В настоящее время в городе продолжается ремонт дорог: в связи с установлением дождливой погоды подрядчик выполняет фрезерование старого асфальта и выравнивание колодцев. Как только позволят погодные условия, дорожники приступят к нанесению выравнивающего и верхнего покрытия.

По информации управления транспорта, дорог и мостов, в настоящее время выполнен весь объем ремонта по ул. Тыко Вылки, нанесен выравнивающий слой на ул. Дачная, на 100% выполнено фрезерование ремонтируемых участков по ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Розинга.

Сегодня подрядчик выполняет работу по поднятию колодцев на ул. Советская, формированию съездов на ул. Комсомольская, фрезерованию дорожного покрытия по ул. Урицкого. В сентябре начнутся также работы на ул. Никитова, ул. Стрелковой, ул. Вельской и пр. Новгородский, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.