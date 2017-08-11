Архангелогородка открыла центр материнства и поддержки грудного вскармливания «Колыбель»

Проект Екатерины Снежковой ориентирован на беременных женщин, их семьи, а также молодых мам и детей от 0 до 14 лет. Центр, находящийся в Архангельске на Набережной Северной Двины, 14, корп.2, предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг: занятия для беременных женщин, лечебная физкультуры для беременных и мам с детьми, занятия по грудному вскармливанию, в том числе выездные индивидуальные консультации на дому, различные семинары в центре.

Еще один «конек» центра – в нем очень много практических занятий, чего не достает в существующих различных школах молодой матери, молодого отца при женских консультациях муниципальных поликлиник. К слову, центр сотрудничает с женской консультацией городской поликлиники №1, проводя на безвозмездной основе мастер-классы различной тематики.

В проектной команде сегодня работают несколько специалистов: перинатальный психолог, акушерка родовой с 25-летним опытом работы; два консультанта по грудному вскармливанию; детский психолог; слингоконсультант, логопед – это постоянный минимальный состав. Все - со специальным образованием и профессиональным опытом. Например, консультант по грудному вскармливанию закончил Омский госуниверситет, слингоконсультант заканчивает обучение в проекте «ПРОгв", перинатальный психолог имеет базовое образование акушерки плюс диплом СГМУ по специальности «медицинский психолог» и повышение квалификации по перинатальной психологии.

Идея создания этого центра у Екатерины возникла после рождения первого ребенка – дочери Варвары. «Послеродовой период оказался для меня достаточно тяжелым – в тот период не было необходимой поддержки. Выяснилось, что к грудному вскармливанию, послеродовой депрессии, ко многому другому я оказалась не готова. А когда начала делиться со своими подругами, то оказалось, что они испытывают те же трудности что и я,- рассказывает Екатерина. – Именно тогда я и начала вынашивать идею по поддержке молодых мам. Немного спустя, заберенев вторым ребенком, я стала потихоньку собирать свою команду, и мои единомышленники приняли приглашение с радостью, потому что тоже уже думали об этом».

Профильное образование у Екатерины - «Товаровед-эксперт» - можно сказать, никак не пригодилось. Главный фактор, сыгравший в становлении стартапа – недюжинные организационные способности инициатора, благодаря чему все получилось. Она не испугалась возможных рисков и очень рада, что нашла свое призвание. Предпринимательская стезя для нее – идеальный вариант занятости: она выстраивает сама себе рабочий график, во время рабочих процессов ее дети 4-х и 2-х лет при ней, есть возможность не отводить ребенка в детский сад или взять его пораньше. «Для меня такое совмещение – просто находка: я занимаюсь любимым делом, зарабатываю, пусть пока и не большие, деньги и нахожусь вместе со своими детьми», - говорит Екатерина.

На вопрос трудно ли было начать свое дело и насколько затратно сделать регистрацию ИП, она ответила, что пойти на определенный риск было трудно, но в глубине души она верила, что ее проект найдет отклик у других и доверилась своей интуиции. Плюс у нее была и есть огромная поддержка в лице семьи и коллег, а теперь и клиентов. Что касается регистрация ИП, то этот процесс не требовал больших затрат, а вот минимальная покупка инвентаря, оборудования для запуска центра - да, Екатерина вложила все свои "декретные» средства.

Социальная составляющая проекта «Центр материнства и грудного вскармливания «Колыбель»» заключается в оказании помощи молодым мамам. «Мы действительно помогаем женщинам преодолеть испытываемый ими страх перед родами или при грудном вскармливании малыша, или при переходе с искусственного на грудное, обучаем пользоваться слингами в тех случаях, когда ребеночек хочет находится на руках у мамы, или не признает коляску, а также для свободы передвижения мамы», - говорит собеседница.

В завершении своего рассказа Екатерина пожелала тем, кто хотел бы начат свое дело - быть реальными в своих планах и не сдаваться! Главное - любить свое дело и все получится!