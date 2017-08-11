Учащиеся школы №16 в Северодвинске собрали почти 7 кг макулатуры

Отдел экологии и природопользования администрации Северодвинска подвёл промежуточные итоги работы школ по сбору макулатуры и пластика. Отмечены самые активные и результативные.

В деле сбора макулатуры самыми дружными оказались ученики школы № 16. Они собрали 6980 кг: на каждого ученика пришлось более 12 кг. Второе место заслужили ребята из школы № 28. Их результат - 7200 кг, по 10,8 кг на одного учащегося. «Бронзу» в этих своеобразных соревнованиях завоевала школа № 23: 5100 кг, получилось по 8,5 кг на одного ученика.

В сборе пластика наибольшую активность проявила школа № 24 с общим результатом 104 кг, то есть на одного человека пришлось 0,11 кг. Вторыми идут ученики школы № 13. Они собрали 90 кг, это по 0,079 кг на каждого. Замыкают тройку лидеров ребята из школы № 22. Итог их работы - 27 кг всего и 0,062 кг на каждого.

- В Год экологии и особо охраняемых природных территорий активность подрастающего поколения очень радует. Особо отмечу, что экологические мероприятия в нашем городе приобретают всё больший размах, растёт число их участников, - сказала начальник отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска Лилия Элимелах.

Подчеркнём, что данные итоги являются промежуточными. Тематический год продолжается, поэтому у каждой школы есть серьёзный шанс потеснить сегодняшних лидеров и побороться за победу в этом экологическом соревновании, - пишет пресс-служба администрации Северодвинска.