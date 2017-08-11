Новости дня

В Шенкурском районе автомобиль столкнулся с мотоциклистом

Архангелогородка открыла центр материнства и поддержки грудного вскармливания «Колыбель»

Отец и сын, пропавшие в Белом море, найдены невридимыми

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

Мобильная версия 16+

Среда, 30 августа, 13:10

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/30/52609.html

Общество

Учащиеся школы №16 в Северодвинске собрали почти 7 кг макулатуры

Учащиеся школы №16 в Северодвинске собрали почти 7 кг макулатуры
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
Отдел экологии и природопользования администрации Северодвинска подвёл промежуточные итоги работы школ по сбору макулатуры и пластика. Отмечены самые активные и результативные.

В деле сбора макулатуры самыми дружными оказались ученики школы № 16. Они собрали 6980 кг: на каждого ученика пришлось более 12 кг. Второе место заслужили ребята из школы № 28. Их результат - 7200 кг, по 10,8 кг на одного учащегося. «Бронзу» в этих своеобразных соревнованиях завоевала школа № 23: 5100 кг, получилось по 8,5 кг на одного ученика.

В сборе пластика наибольшую активность проявила школа № 24 с общим результатом 104 кг, то есть на одного человека пришлось 0,11 кг. Вторыми идут ученики школы № 13. Они собрали 90 кг, это по 0,079 кг на каждого. Замыкают тройку лидеров ребята из школы № 22. Итог их работы - 27 кг всего и 0,062 кг на каждого.

- В Год экологии и особо охраняемых природных территорий активность подрастающего поколения очень радует. Особо отмечу, что экологические мероприятия в нашем городе приобретают всё больший размах, растёт число их участников, - сказала начальник отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска Лилия Элимелах.

Подчеркнём, что данные итоги являются промежуточными. Тематический год продолжается, поэтому у каждой школы есть серьёзный шанс потеснить сегодняшних лидеров и побороться за победу в этом экологическом соревновании, - пишет пресс-служба администрации Северодвинска. 

Сегодня 11:14

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобраниеСегодня 11:02
1 комментарий

30 августа в Поморье пройдут дожди Сегодня 09:49

В Архангельске водителя, сбившего насмерть маму и дочь, заключили под стражу на два месяцаВчера 18:43

Новостройки могут перейти на баланс муниципалитетаВчера 13:58

Валентина Пролетарского похоронят на Вологодском кладбищеВчера 12:12

Общество

Архангелогородка открыла центр материнства и поддержки грудного вскармливания «Колыбель»Сегодня 12:07

В Поморье 3 сентября почтят память жертв БесланаСегодня 10:39

В Поморье прошел крестный ход «по воде» в память жертв политических репрессий Сегодня 09:58

30 августа в Поморье пройдут дожди Сегодня 09:49

Экспедиция САФУ вернулась в Архангельск с Чукотки Вчера 17:13

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангелогородка открыла центр материнства и поддержки грудного вскармливания «Колыбель»

В Поморье 3 сентября почтят память жертв Беслана

В Поморье прошел крестный ход «по воде» в память жертв политических репрессий

30 августа в Поморье пройдут дожди

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль

На АЦБК началось техперевооружение узла топливоподачи корьевых котлов ТЭС-3

В январе – июле 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 312,9 тыс. м

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

В Шенкурском районе автомобиль столкнулся с мотоциклистом

Отец и сын, пропавшие в Белом море, найдены невридимыми

В Плесецке мужчина предстанет перед судом за покупку наркотиков через интернет

В Архангельске водителя, сбившего насмерть маму и дочь, заключили под стражу на два месяца

В Пинежском районе привычка пенсионера бросать в печь окурки привела к пожару

Спортсменка из Архангельска завоевала "золото" на Первенстве России по гребле

«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»

Новодвинцы приняли участие в массовом забеге в честь 40-летия своего города

«Звездочка» - чемпион Архангельской области по футболу

Чемпионат Архангельской области по футболу вышел на финишную прямую

Юные вокалисты из Архангельской отправятся на конкурс солистов в Артек

Он был самым лучшим: в Архангельске скончался Валентин Пролетарский

Экспериментальный театр из Петербурга на сцене театра драмы

Рисунки архангельских школьников отправились в космос

Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru