В Поморье 3 сентября почтят память жертв Беслана

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями 2004 года в Беслане, где боевики захватили одну из школ города.

В Архангельске 3 сентября в 10:00 на мемориальном комплексе Вологодского кладбища состоится митинг, который даст старт декаде солидарности в борьбе с терроризмом.

В рамках декады, организованной центром «Патриот», с 3 по 12 сентября в муниципальных образованиях Поморья состоятся акция «Дорога к миру» и областной конкурс «Наш мир без террора» среди учащихся учебных заведений.

5 сентября в 15:30 в областном Доме молодёжи состоится просветительская встреча медиагруппы СГМУ с молодёжью Архангельска на тему «Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде».

12 сентября в 14:00 в центре «Патриот» пройдёт круглый стол «Мир в наших сердцах», где подведут итоги декады солидарности в борьбе с терроризмом.

В культурных учреждениях муниципальных образований области к Дню солидарности в борьбе с терроризмом запланировано более ста мероприятий: информационные часы, беседы, лекции, посвящённые страшной трагедии Беслана и необходимости солидарности против угрозы терроризма, акции, выставки фотографий, печатных изданий и детских рисунков, конкурсы, образовательные, культурные и спортивные мероприятия.

Так, в библиотеках Вельска состоится акция «Древо мира», в рамках которой дети прикрепят к дереву символические листочки-ладошки с текстами против терроризма. В культурном центре «Рикасиха» Приморского района пройдёт флешмоб «Мы выбираем мир» с запуском символического голубя мира.

Молодёжный центр Северодвинска планирует организовать социальный эксперимент «Чёрная сумка» с наблюдением за реакцией прохожих на оставленный подозрительный предмет. Итогом акции станет профилактический видеоролик.

В Архангельском музыкальном колледже пройдёт беседа «Соцсети против терроризма», направленная на противодействие терроризму и привлечение к этому молодёжи.

Особое внимание в рамках декады уделят правилам поведения при угрозе террористических актов. Этой теме будут посвящены выставки, часы памяти, беседы с молодёжью и взрослыми, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.