В Поморье прошел крестный ход «по воде» в память жертв политических репрессий

«Молитвенное плавание» на шести катерах возглавил настоятель Успенского храма в деревне Новинки (Приморский район Архангельской области) священник Владимир Логинов.

«В этом году было много молодежи, что особенно отрадно, ведь память о подвиге новомучеников и исповедников предстоит сохранять именно им, — отметил отец Владимир. — Мы молились о людях, не отрекшихся от Бога в жесточайших обстоятельствах, перед лицом смерти. Евангелие приоткрывает их судьбу в горнем мире, она сходна с судьбой благоразумного разбойника. Он в последние часы земного странствия не хулил Господа, но попросил Его о милости, и благодать Божия покрыла грехи казненного».

Мероприятие, посвященное памяти жертв 1920—1923 годов, началось с заупокойной литии возле храма Успения Пресвятой Богородицы. Затем верующие отправились к острову Ельничный. На площадке перед поклонным крестом была совершена заупокойная молитва. Здесь проводились расстрелы в 1920—1923 годах. В округе Ельничного, на островах между Койдокурьем и Вайново, по оценкам исследователей, уничтожили до 11 000 человек — пленных белогвардейцев и гражданских лиц.

Далее крестный ход направился к острову Красный над Бабонеговской ямой, чтобы почтить память утопленных в 1921—1922 годах заключенных Холмогорского лагеря. Последний молебен состоялся на площадке перед поклонным крестом у храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Новинки, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.