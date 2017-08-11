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Среда, 30 августа, 13:11

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/30/52604.html

Общество

30 августа в Поморье пройдут дожди

30 августа в Поморье пройдут дожди
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью западный и юго-западный 3-8 м/с, днем южный и юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с.

Температура воздуха ночью +1,+6°, в северо-западных районах +6,+11°; днем +13,+18°, - сообщает Северное УГМС. 

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