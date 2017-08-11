Экспедиция САФУ вернулась в Архангельск с Чукотки

Ученые САФУ вернулись из экспедиции, посвященной сравнению эволюции и расселения животных в условиях холодного климата на северо-западе Америки и на северо-востоке России.

Исследователи пополнили коллекцию моллюсков, насекомых и рыб интересными для изучения образцами. На первом этапе экспедиция побывала в Канаде и США, открыла ранее неизвестную популяцию североамериканской жемчужницы на Аляске.

На втором этапе исследователи путешествовали по Камчатке, Чукотке, побывали в Якутии и Магаданской области. В составе экспедиционной группы этого этапа было трое ученых САФУ: Иван Болотов, Илья Вихрев и Михаил Гофаров, а также профессор Университета Порту (Португалия) Мануэль Лопес-Лима.

- Выполнены все работы по плану. На Чукотке сделана большая выборка шмелей, некоторые из которых обитают и на Аляске. На их примере мы сможем изучить генетические различия насекомых, обитающих по разным сторонам Берингова пролива, — сообщил заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики САФУ Иван Болотов.

На северо-востоке Якутии, в реке Индигирка ученые обнаружили вероятно наиболее восточную популяцию беренгийской беззубки (Beringiana beringiana) — редкой разновидности моллюска. Предположительно, этот вид появился в Индигирке из-за расселения пресноводных рыб восточнее Берингова пролива, - сообщает пресс-служба САФУ.

Теперь исследователям предстоит работа в лабораториях, которая позволит получить исходный материал для проведения моделирования на суперкомпьютерах. Полученные данные будут использованы для создания моделей, статистически характеризующих взаимодействие групп животных Евразии и Северной Америки. Этот процесс потребует огромных вычислительных мощностей, для него будет задействован имеющийся в САФУ вычислительный кластер и суперкомпьютерный центр в США.