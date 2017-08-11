В Архангельске снесли нелегальный торговый павильон "У Жорика" Фото пресс-службы администрации Архангельска В областном центре проводится работа по сносу незаконных объектов. Сегодня был разобран в привокзальном микрорайоне павильон «У Жорика», который был замечен в нелегальной торговле алкогольными напитками. У владельцев павильона отсутствовал договор на аренду земельного участка. Управлением торговли были направлены документы в комиссию по сносу незаконных объектов. В Архангельске специалистами управления торговли и услуг населению совместно с сотрудниками полиции регулярно проводятся рейды по торговым точкам: проверяется соблюдение законодательства при продаже алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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