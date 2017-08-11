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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/29/52599.html

Общество

В Архангельске снесли нелегальный торговый павильон "У Жорика"

В Архангельске снесли нелегальный торговый павильон "У Жорика"
Фото пресс-службы администрации Архангельска
В областном центре проводится работа по сносу незаконных объектов. Сегодня был разобран в привокзальном микрорайоне павильон «У Жорика», который был замечен в нелегальной торговле алкогольными напитками.

У владельцев павильона отсутствовал договор на аренду земельного участка. Управлением торговли были направлены документы в комиссию по сносу незаконных объектов.

В Архангельске специалистами управления торговли и услуг населению совместно с сотрудниками полиции регулярно проводятся рейды по торговым точкам: проверяется соблюдение законодательства при продаже алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

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Комментарии
Вован, сегодня 16:53

То,что торговали спиртными напитками,это неправда.Рядом"Перекресток","Полюс","Пятерочка""Магнит"и др.А вот то,что там постоянно собиралась одна и та же привокзальная пьянь,это правда.И это всё делалось при попустительстве работников пивнушки.К тому же продавцами работали ,на удивление,молоденькие девчушки.И это заведение находилось в каких-то 50 м от Следственного управления области.
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