Новостройки могут перейти на баланс муниципалитета

До 1 сентября власти Архангелька должны принять решение о возможности передачи на баланс муниципалитета жилья, построенного по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Более 400 квартир в новостройках предназначены для участников целевой программы по переселению, четвертый этап которой реализуется в настоящее время.

- Данное решение призвано согласовать предложение регионального министерства строительства о безвозмездной передаче из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» недвижимого имущества. Это позволит начать процедуру составления квартирограммы по тем домам, строительство которых завершается. В соответствии с условиями программы данное решение должно быть принято депутатами до 1 сентября, в связи с чем и была созвана внеочередная сессия, - пояснил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

В ходе голосования депутаты предложение о согласовании принятия на баланс муниципалитета недвижимости поддержали. Уже в сентябре городские власти сформируют квартирограмму по первому из построенных на данном этапе домов и организуют показ жилья участникам программы, - сообщила пресс-служба городской администрации.