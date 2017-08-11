Специалисты Кунсткамеры обнаружили в Кенозерье артефакты эпохи неолита

Результаты были получены в ходе работ комплексной археолого-антропологической экспедиции под руководством научного сотрудника отдела археологии Музея антропологии и этнографии имени Петра Первого Дмитрия Герасимова.

В полевых исследованиях также приняли участие заведующий отделом антропологии Валерий Хартанович, ведущий специалист по учетно-хранительской документации отдела учета Павел Погорельский, заведующая лабораторией аудиовизуальной антропологии Екатерина Толмачёва, фототехник Станислав Шапиро и художник-реставратор Инна Мармер.

Полевые изыскания проводились на основании договора о научном и музейном сотрудничестве между МАЭ РАН и Кенозерским национальным парком.

Экспедиция этого года продолжила работы, начатые в 2016. Целью совместных исследований является составление археологической карты Парка, мониторинг известных и поиск новых объектов археологии, установление основных этапов заселения и древнейшей истории Кенозерья, подготовка экспозиции в музеях Парка и подготовка археологических объектов для использования в экскурсионно-туристических программах.

За два последних года была обобщена информация о 49 археологических объектах на территории Парка, известных до 2016 г. Ученым удалось локализовать на местности с точной географической привязкой ряд объектов, известных по архивным и библиографическим данным. Кроме того, специалистами Кунсткамеры выявлено 10 новых памятников археологии каменного века.

С целью сохранения научной информации из разрушающихся под воздействием природных факторов поселений каменного века были проведены раскопки на ограниченной площади стоянок периода неолита – «Медвежий остров 1» и «Косицыно 2». Археологи и антропологи «разрыли» материалы, предположительно относящиеся к каргопольской археологической культуре (вторая половина 4 тыс. до н.э.). В осуществлении раскопок большую помощь оказали учащиеся гимназии № 85 Петроградского района Санкт-Петербурга под руководством учителя географии Андрея Иванова.

Помогли экспедиции и добровольцы. Участники волонтерского лагеря, разместившиеся в палаточном лагере недалеко от мест раскопок, расчистили 36 каменных сложений, входящих в состав древнего ритуального комплекса на острове Виловатый. Предполагается, что данный объект будет музеефицирован и станет частью экологической тропы.