С начала сезона клещей в Поморье зарегистрировано 33 случая клещевого энцефалита

В Архангельской области по состоянию на 24 августа зарегистрировано 6 060 обращений в медицинские организации по поводу укуса клеща, что на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Вельском районе – 819 обращений, Архангельске – 449, Няндомском районе – 405, Устьянском – 389, Виноградовском – 380, Коношском – 349, г. Котласе – 343, Шенкурском районе – 330, Онежском – 310, Плесецком – 301, г. Северодвинске – 292, Красноборском районе – 279, Каргопольском – 257, Холмогорском – 219, Котласском – 209, г. Коряжме – 196, Верхнетоемском районе – 195, Вилегодском – 97, Ленском – 73, г. Мирном – 65, г. Новодвинске – 41, Пинежском районе – 40, Приморском – 17, Лешуконском – 5.

С начала сезона клещевой активности зарегистрировано 19 случаев клещевого боррелиоза (в Вельском районе – 9 случаев, в Архангельске – 5, Холмогорском районе – 2, Шенкурском, Виноградовском, Онежском районах – по 1) и 33 случая клещевого вирусного энцефалита (в Вельском, Шенкурском районах и г. Архангельске – по 5 случаев, Каргопольском районе – 3, Коношском, Красноборском, Няндомском, Устьянском, Котласском районах – по 2, Ленском, Онежском районах и в городах Северодвинск, Котлас – по 1), - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.