Юные новодвинцы приняли участие в "Веселых заездах"

Клуб беговелистов из Архангельска провёл в Новодвинске детские соревнования. Беговелогонки вызвали интерес как у малышей, так и их родителей.

На первые забеги на беспедальных велосипедах было зарегистрировано 25 участников от двух до шести лет. Некоторые спортсмены выступали на своих беговелах, остальным они были предоставлены перед стартом. С каждым желающим ребёнком был проведён мастер-класс по быстрой езде-беге на своеобразном снаряде - человек сидит в седле, как на велосипеде, но передвигается с помощью ног, отталкиваясь ими от земли.

Представитель архангельского клуба беговелистов Татьяна Кузьминская выражает надежду, что в дальнейшем такой вид спорта будет развиваться в нашем городе и в следующие годы привлечёт ещё больше участников,- сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.